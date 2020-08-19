2020/08/19 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رتفعت أسهم شركة ألمانية تعمل على تصنيع لقاح لفيروس كورونا بما يقارب 40% بعد تصريحات لرئيسها التنفيذي.وتعمل شركة CureVac الألمانية في مجال التقنية الحيوية لتصنيع لقاح لفيروس كورونا، وتتلقى الدعم من قبل مؤسسة بيل ومليندا غيتس ولديها اتفاقية تصنيع مع شركة تسلا.وقفزت أسمها يوم الجمعة بأكثر من 3 أضعاف في أول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريح حول لقاح كورونا.. أسهم شركة ألمانية ترتفع بنسبة 40%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريح حول لقاح كورونا.. أسهم شركة ألمانية ترتفع بنسبة 40%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).