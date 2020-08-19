تلاعب بنحو 3 مليارات.. النزاهة تضبط مسؤولاً في مستشفى الصدر العام

2020/08/19 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، ضبط مسؤول في مستشفى الصدر العام بمحافظة ميسان، تلاعب بمبالغ كانت بعهدته تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.وقالت الدائرة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ميسان نفذت عمليَّة تمكنت خلالها من ضبط مسؤول وحدة الحسابات في الجناح […]

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