2020/08/19 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..البنك المركزي يصدر توجيها يتعلق بالرواتب المركز الخبري الوطني.

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