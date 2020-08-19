خطة صحة الرصافة لمواجهة كورونا بمحرم: سنستقبل الحالات الطارئة

2020/08/19 | 11:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن خطتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال شهر محرم.

وقال مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "معركة الجيش الأبيض مع فيروس كورونا طويلة ومستمرة، ويجب على المواطنين أن يكونوا هم الداعم الأكبر من خلال الوعي التام والالتزام بشروط الوقاية الصحية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لانحسار الوباء ومنع انتشاره، لا سيما بعد بلوغ عدد الإصابات أكثر من 4000 إصابة خلال الأيام الماضية".

وأكد أن "من يتوقع أن الفيروس يتلاشى تلقائيًا ويختفي فهو واهم، والدليل على ذلك زيادة الإصابات، إذ أثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعة انتشاره".

وبين الساعدي، أن "الدائرة أعدت خطة متكاملة للعمل مع اقتراب شهر محرم الحرام في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال التواصل بين غرفة عمليات الرصافة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية، والتواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية".

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