خطة صحة الرصافة لمواجهة كورونا بمحرم: سنستقبل الحالات الطارئة

وقال مدير دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "معركة الجيش الأبيض مع فيروس كورونا طويلة ومستمرة، ويجب على المواطنين أن يكونوا هم الداعم الأكبر من خلال الوعي التام والالتزام بشروط الوقاية الصحية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لانحسار الوباء ومنع انتشاره، لا سيما بعد بلوغ عدد الإصابات أكثر من 4000 إصابة خلال الأيام الماضية".
وأكد أن "من يتوقع أن الفيروس يتلاشى تلقائيًا ويختفي فهو واهم، والدليل على ذلك زيادة الإصابات، إذ أثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعة انتشاره".
وبين الساعدي، أن "الدائرة أعدت خطة متكاملة للعمل مع اقتراب شهر محرم الحرام في ظل انتشار جائحة كورونا، من خلال التواصل بين غرفة عمليات الرصافة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية، والتواصل بين غرفة العمليات المشتركة وطوارئ المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وتهيئة الفرق الطبية".
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