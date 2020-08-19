العراق يصدر وجبة من البرايم كوت إلى الامارات بلغت ١٣٨٣ طنا

2020/08/19 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلـن مدير عام الشركة العامة للصناعات التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عدنـان الغنـام، الأربعاء، عن قيام كوادر الشركة وبالتعاون مع شركة شمال الفيحاء للخدمات النفطية بتصدير كمية ( ١٣٨٣ ) طن من مادة البرايم كوت إلى الإمارات والمنتجة في معمل المنتجات الأسفلتية في محافظة ديالى والذي تم انشاؤه وفق عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة للصناعات التعدينية و شركة شمال الفيحـاء.

وقال الغنام في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “مادة البرايم كوت منتج أسفلتي بعدة أنواع اعتماداً على نسبة المذيب العضوي ويستعمل لأغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلوية وحسب المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة”.

وأكد “إمكانية واستعداد الشركة لتجهيز وتصدير مادة الطلاء الأساس ( البرايمر ) والتي تستخدم كطبقة مانعة للرطوبة ومادة الكات باك ( RC , MC ) والتي تستخدم لأغراض الرش عند تبليط الطرق للطبقات السفلية والعلوية وحسب المواصفات المطلوبـة”.

يذكـر أن الشركة قامت ومنذ بداية شهر آب الحالي بتصدير كميات من مادة البرايم كوت الى الامارات وبكميات بلغت ( ٢٦٣٢ ) طن من معمل المنتجات الأسفلتية في محافظة الأنبار وكمية ( ٦٠٠ ) طن من معمل المنتجات الأسفلتية في محافظة ديالى وعلى وجبـات.





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