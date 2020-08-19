كومان يتلقى تهديدا صادما بعد إستلامه مهمة برشلونة

2020/08/19 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

قال فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة، إن تشافي هيرنانديز هو من سيقود مشروعه داخل النادي الكتالوني، مُشدداً على أنه سيقوم بطرد رونالد كومان حتى لو حقق نتائج جيدة.

وضحى رونالد كومان بكأس الأمم الأوروبية، لا لشيء سوى قيادة برشلونة ومحاولة إعادته للطريق الصحيح، ولكنه سيكون أمام شبح المغادرة بعد أول موسم له، لأنه مع بداية الموسم القادم، ستأتي إدارة جديدة ذات رؤيا مختلفة.

وقال فيكتور فونت في تصريح صحفي: “لقد شعرت بالعار بعد الخسارة بنتيجة 8/2 أمام بايرن ميونخ، لقد كان بمثابة الزلزال الذي من الممكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على النادي".

وأضاف:" بارتوميو منفصل عن الواقع تماماً، لا أعلم إن كان لا يشاهد الصحافة أو يتحدث مع الناس، الإدارة لا تعترف بمسؤولياتها عما يحدث، فقط تهمهم المصالح الشخصية".

وتابع:" اعتقدت أننا وصلنا إلى الحضيض بعد الخسارة بـ8/2، إلا أننا نشعر بأن كل يوم أسوأ من اليوم الذي سبقه، مقابلة بارتوميو مثل الهراء بعينه، كما أن لا شيء قد حدث، بارتوميو يعيش بعيداً عن الواقع".

وحول تولي رونالد كومان مسؤولية تدريب البارسا، قال فونت: "حتى لو فاز بكل شيء مع برشلونة، فلن يكون مدرباً في مشروعي، فقط تشافي أو بيب جوارديولا هما من يمكنهما قيادة هذا المشروع، وأنا اخترت تشافي".

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