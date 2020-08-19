ناسا ترصد كويكبا صغيرا يمر بجانب الأرض

2020/08/19 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا، اليوم الاربعاء، كويكبا صغيرا طوله 3 إلى 6 أمتار، مر على بعد 2950 كيلومترا من الأرض يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أنها المسافة الأقرب لجسم كهذا يرصد قرب الأرض.

وذكر مختبر "جيت بروبالشت لابوراتوري" التابع لـ(ناسا) في بيان، "هذا الكويكب حتى لو اصطدم بالأرض، لم يكن متوقعا أن يلحق الكويكب "2020 كيوجي" الأضرار، إلا أن تفككه في الجو كان ليشكل كرة نار في السماء".

واضاف البيان، "مر الحجر النيزكي فوق جنوب المحيط الهندي الساعة 0408 بتوقيت غرينتش، يوم الأحد الماضي، بسرعة 12.3 كيلومترا في الثانية، على مسافة أقل بكثير من المدار الثابت الواقع على ارتفاع 36 ألف كيلومتر الذي تعمل به غالبية الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات."

واشار مختبر "جيت بروبالشت لابوراتوري" ، "رصد الكويكب بعد 6 ساعات على مروره بواسطة التلسكوب "زويكي ترانسيينت فاسيليتي" في مرصد بالومار بجامعة كالتك في كاليفورنيا، على شكل خط طويل مضيء في السماء".

وأوضحت ناسا، أن "كويكبات من هذا الحجم تقترب من الأرض بضع مرات في السنة لكن يصعب رصدها إلا إذا كانت متوجهة مباشرة نحو الأرض"، مشيرة الى إنه "يمكن لانفجار هذه الكويكبات أن يرصد في الغلاف الجوي كما حصل في تشيليابينسك في روسيا عام 2013، ويومها أدى انفجار جسم من 20 مترا تقريبا إلى تحطم الزجاج على مسافة كيلومترات وإصابة نحو ألف شخص بجروح".

وأوضح بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في "ناسا": "كان من الممتع جدا رؤية كويكب صغير على هذه المسافة القريبة جدا، لأننا تمكنا من مشاهدة جاذبية الأرض تؤثر على مساره".

واستنادا إلى حسابات المختبر التابع لـ"ناسا"، انحرف الكويكب 45 درجة بسبب جاذبية الأرض.

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