نرفض التطبيع واتفاقيات العار والاستسلام - كريمة الحفناوى

2020/08/19 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كريمة_الحفناوى استيقظت الشعوب العربية والشعب الفلسطينى الأبى الحر على الخبر الأسود فى يوم الخميس الأسود الموافق الثالث عشر من أغسطس عام 2020 على خبر زفه إلى العالم تاجر الصفقات حامى حمى أمن وديار الكيان الصهيونى العنصرى الغاصب المحتل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.



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