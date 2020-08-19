الكاظمي في واشنطن، والكاتيوشا في بغداد..!!

2020/08/19 | 12:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار الجبوري تؤشر زيارة رئيس الوزراء العراقي،مصطفى الكاظمي الى واشنطن، بدء عصر جديد للعراق والمنطقة،وخاصة بعد توقيع اتفاقية السلام بين حكومة الامارات والكيان الصهيوني،فماذا يحمل الكاظمي في حقيبته، المليئة...أكمل القراءة ←

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