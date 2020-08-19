تايوان تتهم الصين بتنفيذ هجمات إلكترونية على مؤسسات حكومية

2020/08/19 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت تايوان يوم الأربعاء إن مجموعات قرصنة إلكترونية مرتبطة بالحكومة الصينية هاجمت ما لا يقل عن عشر وكالات حكومية ونحو 6000 حساب بريد إلكتروني لمسؤولين حكوميين في “تسلل” لسرقة بيانات مهمة.وتحث تايوان شعبها على توخي الحذر مما يطلق عليه المسؤولون “تسللا في كل مكان” من جانب الصين، وهو ما يشمل حملات إعلامية مدعومة من […]

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