قانون الاحزاب والانتخابات المقبلة

2020/08/19 | 12:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مازن صاحب يسعى اكثر من طرف سياسي عراقي إلى تعديل الدستور من خلال لجان متعددة الأطراف ..مرة في رئاسة الجمهورية وأخرى في هيئة المستشارين لمجلس الوزراء وثالثة داخل مجلس...أكمل القراءة ←

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