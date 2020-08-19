2020/08/19 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى تراجع الطلب العالمي على السفر منذ مطلع العام الجاري، ما دعا المجلس الدولي للمطارات وتجارة الطيران، واتحاد النقل الجولي (اياتا) قبول شهادة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة من الرحلة.وطالب المجلس والاتحاد إلغاء الحجر الصحي الذي أضعف الطلب على السفر مقابل قبول الفحص السلبي للأشخاص، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يتعلق بكورونا.. المجلس الدولي للمطارات يقترح حلاً لمعالجة “ضعف الطلب على السفر”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يتعلق بكورونا.. المجلس الدولي للمطارات يقترح حلاً لمعالجة “ضعف الطلب على السفر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).