كورونا في أمريكا… 5.4 ملايين إصابة و 171 ألف وفاة

2020/08/19 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة 1266 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات فيها إلى 171679، وفقاً للإحصاء المستقل لجامعة جونز هوبكنز.وأشار نفس التقرير الصادر الثلاثاء، إلى أن مجموع الإصابات منذ وصول الوباء للولايات المتحدة، بلغ 5.480.487 ملايين، بعد تسجيل 44579 إصابة جديدة.ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية التي تضم أكبر عدد من الإصابات، …

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