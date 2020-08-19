الكاظمي يبحث مع ترمب إعمار العراق ورفض التدخل الإيراني

2020/08/19 | 12:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الوفد المرافق إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة ستشهد سلسلة لقاءات ستركز على الجانب الاقتصادي.كما سيجتمع الكاظمي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إضافة إلى

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