الحكومة تحتاج إلى مزيد من القروض الداخلية لتأمين الرواتب حتى نهاية العام الحالي

2020/08/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت من أزمة اقتصادية خانقة تلوح بالأفق… المالية النيابية: بغداد- وعد الشمري: أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، حاجة الحكومة إلى المزيد من القروض لتأمين الرواتب حتى نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن التأخير المتكرر في تسديدها إلى الموظفين والمتقاعدين لا يسهم في استقرار السوق العراقية، وفيما حذرت من حصول أزمة اقتصادية جديدة ...

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