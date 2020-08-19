المستفيدون من الفوضى أساس سنوات الصراع ولسنا سعاة بريد

2020/08/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل مغادرته البلاد الى واشنطن…الكاظمي: بغداد-الصباح الجديد غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية، وقبيل مغادرته قال الكاظمي انه لا يلعب دور ساعي البريد مشيرا الى ان سنوات الصراع في البلاد، ارتكبها من لهم مصلحة في الاستفادة من الفوضى....

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