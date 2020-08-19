ايران تقطع 75 بالمئة من مياه نهر سيروان الذي يصب في بحيرة دربنديخان

2020/08/19 | 12:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي قطعت ايران نحو 75 بالمئة من مياه نهر سيروان الذي يصب في سد دربنديخان الامر الذي ادى الى انخفاض منسوب المياه واطلاقات السد اليومية لاغراض الزراعة والري والمناطق السكنية التي تقع في محافظتي ديالى والسلييمانية.وقال رحمان خاني مدير سد دبرنديخان في تصريح للصباح الجديد، ان اطلاق المياه ...

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