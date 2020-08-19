2020/08/19 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، ضبط عجلتين متضررتين غير مسموح باستيرادها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن الهيئة ضبطت في منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة عجلتين مستوردتين نوع (شوفرليت امريكي)و (جيب كومباس مكسيكي) متضررتين لا يسمح بدخولها البلاد”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلتين متضررتين غير مسموح باستيرادها في أم قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

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