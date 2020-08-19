البنك المركزي يصدر توجيهًا إلى المصارف حول رواتب الموظفين

2020/08/19 | 12:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع البنك المركزي المصارف من إطلاق الرواتب دون تخويل من المالية

الترا عراق - فريق التحرير

وجه البنك المركزي، المصارف بالتوقف عن صرف رواتب الموظفين دون موافقة وزارة المالية.

وقال البنك في توجيه إلى المصارف المجازة كافة، "استنادًا إلى توجيهات وزارة المالية/ مكتب الوزير بموجب كتابهم المرقم بالعدد 159 والمؤرخ في 18 آب 2020، وبالنظر للظروف المالية التي يمر بها البلد وانخفاض صادرات النفط الخام المصدر عالميًا، علی مصارفكم عدم إطلاق رواتب منتسبي دوائر الدولة الممولة مركزيًا أو الممولة ذاتيًا سواء الخاسرة منها أو الرابحة والموطنة رواتبهم لديكم ابتداءً من شهر آب والأشهر اللاحقة الا بعد استحصال موافقة وزارة المالية تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة".

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