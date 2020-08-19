نائبة بلجنة الطاقة تتحدث عن خطر يداهم آليات المصانع العراقية: تهالك الكثير منها بسبب الإهمال

2020/08/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تحدثت عضو لجنة الطاقة والاقتصاد النيابية، انتصار الموسوي، الأربعاء (19 آب 2020)، عن أجندات إقليمية ودولية عرقلت تنشيط الاقتصاد العراقي، فيما أشارت إلى توقف آلاف المعامل والمصانع منذ سنوات.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "آلاف المعامل والمصانع العراقية بعضها ستراتيجي متوقفة منذ سنوات طويلة ووصلت المكائن التي تحتويها الى مرحلة التهالك والاندثار".

وأضافت، أن "ما يحصل يأتي في إطار الأجندة الاقليمية والدولية لتحويل البلاد إلى بيئة مستهلكة وليست منتجة"، مشيرة إلى أن "الجميع شارك في إنهاء الصناعة العراقية".

أوضحت الموسوي، أن "البصرة على سبيل المثال تضم سلسلة من المصانع الاستراتيجية المهمة على مستوى البلاد لكن الجزء الأكبر منها معطل منذ سنوات طويلة رغم أهميتها في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين".

وأشارت الموسوي إلى أن "لجنتها كلما قدمت مشاريع وخطوات من أجل تنشيط الاقتصاد الوطني، نجد جهات تقف عائقاً أمام أي مسار في هذا الاتجاه وتحاول عرقلته"، مؤكدة ضرورة "تنشيط الاقتصاد ودفعه للأمام لحل الكثير من الاشكالات وتوفير فرص عمل للعاطلين".

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بغداد اليوم- خاص

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وقال عثمان، في حديث لـ(بغداد اليوم): نرفض سياسة التطبيع وإقامة العلاقات الودية التي ب

بغداد اليوم- بغداد

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بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سعد مايع الحلفي، الأربعاء (19 آب 2020)، عن تفاصيل استضافة مدير مديرية المرور العامة، اللوا زهير الخفاجي، فيما أشار إلى وجود أكثر من 100 ألف سيارة غير مسجلة تشكل تهديداً لأمن البلاد.

وقال

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