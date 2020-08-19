2020/08/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ خاص

كشف عضو الهيأة الادارية لنادي الشرطة العراقي تحسين الياسري اليوم الاربعاء (19 آب 2020) ، عن مغادرة فريق الكرة بالنادي الى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي استعدادي لدوري ابطال آسيا المقرر استئناف مبارياته في ايلول المقبل بالدوحة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقال الياسري في حديث لـ ( بغداد اليوم)،إن" الفريق سيغادر صباح يوم غد الخميس عند الساعة العاشرة من مطار بغداد في رحلة الى مصر لإقامة معسكر تدريبي في العاصمة المصرية".

واضاف إن" قائمة المدرب عبد الغني شهد ستشارك بأكملها في المعسكر من دون غيابات، وستكون مدة المعسكر إسبوعين تتخلله مباريات ودية مع فرق مصرية بينها تأمين لقاء مع الاسماعيلي".

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قد قرر استكمال مباريات المجاميع بدوري ابطال آسيا بنظام التجمع في الدوحة القطرية، وسيلعب الشرطة اول مباراة له بعد الإستئناف في 14 أيلول المقبل امام الاهلي السعودي على ملعب خليفة في الدوحة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

قال فيكتور فونت، أحد أبرز المرشحين لرئاسة برشلونة، إن تشافي هيرنانديز هو من سيقود مشروعه داخل النادي الكتالوني، مُشدداً على أنه سيقوم بطرد رونالد كومان حتى لو حقق نتائج جيدة.

وضحى رونالد كومان بكأس الأمم الأوروبية، لا لشيء س

بغداد اليوم-متابعة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام العاشرة مساءً لمتابعة مباراة بايرن ميونخ الألماني أمام ليون الفرنسي على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ونجح بايرن ميونخ في الوصول إلى نصف نهائي دو

بغداد اليوم/ بغداد

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء( 18 آب 2020) في أن يكون الطرف الاول في المباراة النهائية للابطال بعد الفوز على نظيره لايبزيج الألماني 3 - صفر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في لقاء جرى على م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لاجراء ثلاث مباريات ودية.. الشرطة العراقي يطير لمصر غداً الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لاجراء ثلاث مباريات ودية.. الشرطة العراقي يطير لمصر غداً الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).