سياسي كردي بشأن التطبيع مع إسرائيل: يجب أخذ موافقة فلسطين أولاً

2020/08/19 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد السياسي الكردي، محمود عثمان، الأربعاء (19 آب 2020)، أنه لا يمكن القيام بالتطبيع مع إسرائيل دون الحصول على موافقة الشعب الفلسطيني وحكومته.

وقال عثمان، في حديث لـ(بغداد اليوم): نرفض سياسة التطبيع وإقامة العلاقات الودية التي بدأت بها بعض الدول العربية والخليجية مع إسرائيل".

وأضاف، أنه "لايمكن القيام بهذه الخطوة دون اخذ موافقة الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية نفسها لأنها هي صاحبة الشأن بهذا الموضوع ولايمكن تجاوزها".

وأوضح عثمات أنه "على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان عدم القيام بهذه الخطوة احتراما للشعب الفلسطيني، رغم أنه يجب التفكير بحلول منطقية للسلام في المنطقة لكن على أساس احترام كيان فلسطين".

وفي بيان مشترك للولايات المتحدة ودولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وافقت كل من دولة الإمارات وإسرائيل على "التطبيع الكامل" للعلاقات بينهما ما يعني إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل للسفراء بين البلدين.





والإمارات ثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها رسميا مع إسرائيل بعد اتفاق السلام المصري عام 1979 واتفاق السلام الأردني عام 1994.

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بغداد اليوم- بغداد

تحدثت عضو لجنة الطاقة والاقتصاد النيابية، انتصار الموسوي، الأربعاء (19 آب 2020)، عن أجندات إقليمية ودولية عرقلت تنشيط الاقتصاد العراقي، فيما أشارت إلى توقف آلاف المعامل والمصانع منذ سنوات.

وقال الموسوي في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء (19 آب 2020)، وجود جهتين وراء الأخبار المحبطة حول رواتب موظفي العراق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك جهتين وراء الأخبار المحب

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سعد مايع الحلفي، الأربعاء (19 آب 2020)، عن تفاصيل استضافة مدير مديرية المرور العامة، اللوا زهير الخفاجي، فيما أشار إلى وجود أكثر من 100 ألف سيارة غير مسجلة تشكل تهديداً لأمن البلاد.

وقال

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