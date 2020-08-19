عمرو دياب يعود إلى الدراما من بوابة “نتفليكس”

2020/08/19 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة نتفليكس عن اتفاقها مع الفنان المصري عمرو دياب على عمل جديد في مجال الدراما عبر منصتها الإلكترونية.قالت الشركة التي تقدم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت في بيان إنها سنتج عملاً درامياً جديداً من بطولة عمرو دياب.ولم تكشف الشركة عن تفاصيل العمل وطبيعته أو الموعد المقرر لتصويره وعرضه.ونقلت […]

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