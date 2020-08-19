أدوية سامراء : وجبة بحثية من الدواء الروسي خلال الشهر الحالي

2020/08/19 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أدوية سامراء، اليوم الاربعاء، أنها بصدد أنتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي الذي يخص بعلاج مرضى كورونا، خلال الشهر الحالي.

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