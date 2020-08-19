لجنة نيابية تكشف عن أكبر فضيحة فساد لحكومة الكاظمي

2020/08/19 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر العطافي، الأربعاء، اصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تجديد عقود شركات الهاتف النقال بأنها “استمرار لاكبر عمليات الفساد”.وقال العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكاظمي يتحمل مسؤولية سرقة اموال الشعب العراقي من قبل شركات الهاتف، مبينا أن اكبر فضحية فساد تمر بها الحكومة الحالية”.وأضاف […]

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