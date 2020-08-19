2020/08/19 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعرب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر الفتلاوي، الأربعاء، عن مخاوفه حيال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مبينا أن فرص احتواء الفيروس تتضاءل بشكل سريع لعدم وجود رؤية حقيقية من قبل الجهات المختصة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جميع الدول المجاورة سيطرت بشكل كبير على الوباء إلا العراق لم يحقق أي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحذر: فرص احتواء كورونا تتضاءل بشكل سريع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحذر: فرص احتواء كورونا تتضاءل بشكل سريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).