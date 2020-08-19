2020/08/19 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن جهاز الأمن الوطني في نينوى، الاربعاء، القاء القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى بولاية الجزيرة.وذكر الجهاز في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، انهوفق معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية صادرة بحقهما مذكرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على اثنين من إرهابيي ما يسمى بولاية الجزيرة المركز الخبري الوطني.

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