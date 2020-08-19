2020/08/19 | 12:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت وزارة الداخلية، الأربعاء، بأن وكالة الاستخبارات حررت مختطفة وألقت القبض على خاطفيها في بغداد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنه بعد ورود معلومات عن حدوث عملية اختطاف لإحدى الفتيات، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية”.وأضافت، أنه “بعد جمع المعلومات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها في بغداد المركز الخبري الوطني.

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