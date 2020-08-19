2020/08/19 | 12:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مر كويكب طوله 3 إلى 6 أمتار على بعد 2950 كيلومتراً من الأرض يوم الأحد، حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، التي أشارت إلى أنها المسافة الأقرب لجسم مماثل يرصد قرب الأرض.وحتى لو اصطدم بالأرض، فإنه لم يكن متوقعاً أن يلحق الكويكب “2020 كيوجي” ضرراً بها، لكن تفككه في الجو كان سيشكل كرة نار في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويكب جديد مر بمحاذاة الأرض الأحد وكالة تقدم الاخبارية.

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