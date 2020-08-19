داعشي عراقي يتسبب بجرح ستة اشخاص وتعطيل السير بهجوم ارهابي في المانيا

2020/08/19 | 12:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اصيب ستة اشخاص بجروح ، ثلاثة منهم اصابتهم خطيرة بعد ان صدمت سيارة بسائقي دراجات نارية على الطريق السريع في برلين .وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” رجلا عراقيا يبلغ من العمر 30 عاما تسبب في الحادث بعد ان صدم سائقي الدراجات وهو يصيح الله […]

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