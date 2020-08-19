روسيا تواصل استقبالها طلبات “لقاح كورونا”.. وتقترب من 100 ألف إصابة

2020/08/19 | 12:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن رئيس منطقة باكاسمايو في بيرو سيزار ميليا إرسال رسالة رسمية إلى السفارة الروسية يطلب فيها الحصول على أول لقاح في العالم ضد دعوى كورونا.وقال ميليا إن “روسيا أصبحت أول دولة في العالم تمكنت من إيجاد لقاح ضد مرض كوفيد 19 مبينا أن “اللقاح ينتظر الاعتماد من المنظمات الدولية”، بحسب وسائل […]

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