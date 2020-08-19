2020/08/19 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية انه وعلى الرغم من مرور 10 سنوات منذ أن بدأت الحكومة العراقية في وضع الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق ، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن الاكتمال.ونقلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن وزير النقل العراقي ناصر حسين البندر قوله إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير أميركي: ميناء الفاو مازال بعيدا عن الاكتمال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير أميركي: ميناء الفاو مازال بعيدا عن الاكتمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).