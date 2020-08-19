قائد شرطة البصرة يدلي بأول تصريح له بعد تسلمه مهامه رسمياً

2020/08/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بتاريخ 18 / 8 /2020 تسنمنا مهام قائد شرطة محافظة البصرة..

نعاهد العراق و المجتمع البصري بكافة اطيافه بان يكون هاجسنا وشغلنا الاول أمن وأمان المواطن البصري وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة وسنضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن محافظة البصرة الحبيبة وسيكون بابنا مفتوح لكل مواطن بصري وقعت عليه مظلمة ومن الله التوفيق.

اللواء عباس ناجي أدم

قائد شرطة محافظة البصرة

يتبع.



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