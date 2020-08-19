القبض على متهم يقوم ببيع العمال الاجانب و 3 عاملات في بغداد

2020/08/19 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الاربعاء، القبض على متهم يقوم ببيع العمال الاجانب المخالفين لشروط الاقامة و3 عاملات من جنسيات مختلفة في منطقة اليرموك ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم إلقاء القبض على متهم عراقي يدعى (م.ه.ف) يمارس النصب والاحتيال ببيع وشراء العمال الاجانب المخالفين لشروط الإقامة وكذلك القي القبض على عاملات اجنبيات عدد(3) اثنين من الجنسية الكينيا وواحدة تنزانية في منطقة اليرموك".

واضاف البيان أن "عملية القبض تمت من قبل مفرزة من مديرية شؤون الاقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض".

واشار إلى أن "الاجنبيات سيتم تسفيرهن خارج الأراضي العراقية ومحاسبة العراقي وفق القانون"، داعيا المواطنين إلى "عدم إيواء العمال المخالفين لقانون الإقامة العراقي من الجنسّيات الأجنبية وكذلك عدم التعامل مع السماسرة والشركات الوهمّية التي تتاجر بالعمال وإبلاغ السلطات عنهم لينالوا جزائهم العادل".

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