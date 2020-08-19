أوبك+ تجتمع لمراجعة الالتزام بتخفيضات الإنتاج

2020/08/19 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

يجتمع منتجو نفط من أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم الأربعاء لمراجعة الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط الهادفة لدعم أسعار الخام في ظل جائحة فيروس كورونا.

ومن المستبعد أن تعدل أوبك+ سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر في أوبك+.

وقالت المصادر إن الاجتماع سيركز بدلا من ذلك على امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وقازاخستان.

وأفادت مصادر بأوبك+ ومسودة تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الاثنين أن معدل الالتزام بالتخفيضات بلغ 95 إلى 97 بالمئة في يوليو تموز.

والمعدل مرتفع بمعايير أوبك.



وفي يوليو تموز، كانت السعودية، أكبر مُصدر للخام في المنظمة، ما زالت تضخ النفط دون المعدل المستهدف لها فيما ضخت العراق ونيجيريا، اللتان تخلفتا عن الامتثال مقارنة مع أعضاء أوبك الخليجيين، نفطا أقل من الأشهر السابقة وفقا لمسح لرويترز وتقييمات أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تحدث مع الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأربعاء وشددا على أهمية التزام جميع المشاركين في الاتفاق.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان، بمساعدة جزئية من اتفاق أوبك+.

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