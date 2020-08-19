شركة ناقلات النفط العراقية تبرم عقداَ مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين

2020/08/19 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ابرمت وزارة النفط ممثلة بشركة ناقلات النفط العراقية عقداً مع شركة (Batservice mandal) النرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين .

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار وفقا لبيان من وزارة النفط تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "هذا العقد يأتي في اطار خطط الوزارة وأهتمامها بإعادة بناء الأسطول الوطني لناقلات النفط من جديد ، والتي تضررت بسبب الحروب العبثية خلال العقود الماضية".





وأكد الوزير، بحسب البيان، "على أهمية تعزيز الاسطول الوطني بناقلات حديثة لنقل النفط والمنتجات النفطية الى مؤانى العالم ، وقد اوعزنا الى الجهات المعنية بمنح الأولوية للناقل الوطني بهدف زيادة الموارد المالية المتأتية من عمليات النقل التجاري، والمساهمة الجادة في النهوض بهذا القطاع الحيوي ، والارتقاء بمستوى الأداء لمنافسة مثيلاتها من الشركات الاجنبية".





من جانبه، قال المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية أحمد خزعل، إن "وضع اللبنة الاولى على طريق تعزيز دور الناقل الوطني للنفط وللمنتجات النفطية الأخرى، من خلال التعاقد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة لبناء ناقلتين نفطيتين بحمولة (30 الف طن ) لكل ناقلة، يتم تسليمها بعد (18شهراً ) من تاريخ توقيع العقد".



وفقا للبيان.

وأضاف خزعل، ان "خطط الشركة تهدف إلى التعاقد لبناء ناقلات نفطية عملاقة بحمولة مليوني برميل، فضلاً عن أعداد وتدريب العاملين على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال".





بدوره، عبر ممثل شركة (Batsurvice mandal ) النرويجية رشيد كتاني عن سعادته "بالتعاقد مع وزارة النفط وشركة ناقلات النفط العراقية ، معبراً عن أمله بزيادة حجم التعاون مع هذه الشركة وبما يسهم بتعزيز أسطولها بناقلات نفطية حديثة".

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