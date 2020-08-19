عدد الوفيات بسبب كورونا يتخطى 20 ألف حالة في إيران

2020/08/19 | 13:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 341 الفا و70 شخصا، فيما تم تسجيل 161 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 19 ألفا و492 شخصا.واضافت …

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