النزاهة: ضبط مسؤول في مستشفى الصدر بميسان لتلاعبه بـ3 مليارات دينار

2020/08/19 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة، مسؤولا في مستشفى الصدر العام بمحافظة ميسان يتلاعببمبالغ كانت بعهدته تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.

وأكدت الهيئة في بيان، ان تنفيذ عملية تمكنت خلالها من ضبط مسؤول وحدة الحسابات في الجناح الخاص في مستشفى الصدر، لتلاعبه بالمبالغ المخصصة لمنتسبي الجناح فضلا عن قيامه بإتلاف السجلات الخاصة بتقييد تلك المبالغ وصرفها خلافا للقانون، كما أسفرت العملية عن ضبط الأوليات الخاصة بالصرف وكشوفات المبالغ.

وأكدت الهيئة ان عملية ثانية في المصرف الزراعي بميسان، اسفرت عن ضبط أوليات ومعاملة صرف قرض من المصرف بمبلغ مئة وستين مليون دينار، دون علم وموافقة المقترض.

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