في ظل تزايد إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر من أزمة صحية “كبيرة” في العراق

2020/08/19 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من حدوث ازمة صحية كبيرة في العراق في ظل تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة في بيان ان هزيمة الوباء ماتزال ممكنة من خلال الالتزام الجاد بتطبيق الإجراءات الوقائية..



في ظل غياب دواء أو لقاح لهذا المرض حتى الآن، لم يتبق للعراق سوى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الوباء ويتضمن ذلك ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات التي تواصل السلطات الصحية التأكيد عليها مراراً وتكراراً والتي يتّبعها العديد من الأشخاص بالفعل.

واكد البيان ان العراق بحاجة الى تعديل إجراءات التأهب والاستعداد للحد من سرعة انتشار الفيروس، وتقليل عدد الحالات المبلغ عنها يومياً، وإنهاء تفشي هذا الفيروس في المجتمع بأي ثمن.

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