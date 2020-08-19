2020/08/19 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- رشح الحزب الديمقراطي جو بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية متعهدا بأن يصلح انتخابه الأمور في البلد الذي تعصف به جائحة كوفيد-19 وينهي الفوضى التي اتسمت بها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وفي اليوم الثاني من المؤتمر العام للحزب الذي يستمر أربعة أيام تحت عنوان ”القيادة مهمة“ دفع سياسيون مخضرمون في الحزب، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء “فوضى” ترامب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء “فوضى” ترامب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء “فوضى” ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).