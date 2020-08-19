2020/08/19 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في فترة الكتابة الأولى والتي أنشرها على شكل مقالات متفرقة سألني أحد القراء سؤلا خبيثا بمعنى أنه كان يرمي من وراء السؤال الوصول إلى أستنتاج كامل بلساني ليبني عليه فكرته الخاصة، كان محور السؤال مع التزويق الذي صيغ فيه يقول في النهاية هل ما تكتبه بشارة بأنتهاء الدين من حياة الإنسان العاقل؟ التركيز على كلمة (عاقل) تعني له أن العقلانية العلمية تتجرد من عقلانيتها الواقعية وتتجه صوب التحلل من القيم الواق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ينتهي إيماننا بالدين؟ ح1 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ينتهي إيماننا بالدين؟ ح1 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).