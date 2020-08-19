الاستخبارات تحرر مختطفة وتعتقل خاطفيها في بغداد

2020/08/19 | 13:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها في بغداد.وذكرت الاستخبارات في بيان أنه “بعد ورود معلومات عن حدوث عملية اختطاف لإحدى الفتيات، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية، وبعد جمع المعلومات تم تفتيش إحدى الشقق في بغداد وتم تحرير المختطفة وألقى القبض على المتهمين الاثنين …

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