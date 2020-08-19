إيران تعلن تشييد ميناء جديد على بحر عمان

2020/08/19 | 13:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية محمد راستاد، اليوم الأربعاء، عن إنشاء ميناء جديد على شواطئ مكران المطلة على بحر عمان.

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