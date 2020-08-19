القبض على اثنين من إرهابيي ما يسمى بولاية الجزيرة

2020/08/19 | 13:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلن جهاز الأمن الوطني في نينوى، الاربعاء، القاء القبض على اثنين من ارهابيي ما يسمى بولاية الجزيرة.

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