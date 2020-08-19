2020/08/19 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، تمكنها من ضبط 3 عجلات بدون شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق في منفذ الشلامجة.وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أن الهيئة تمكنت في منفذ الشلامجة في محافظةهناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 عجلات بدون شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق في منفذ الشلامجة المركز الخبري الوطني.

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