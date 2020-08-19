كومان مدرباً لبرشلونة بشكل رسمي

2020/08/19 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي برشلونة الاسباني، تعاقده مع المدرب الهولندي رونالد كومان لقيادة الفريق لمدة موسمين.وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن “نادي برشلونة ورونالد كومان، وصلا إلى اتفاق لتأسيسه كمدرب لفريق كرة القدم الأول حتى 30 حزيران 2022”.وأضاف “سيقام حفل التقديم والمؤتمر الصحفي اللاحق لمدرب برشلونة الجديد اليوم من الساعة 6:00 مساءً […]

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