القاء القبض على إرهابيين وضبط كدس عتاد في نينوى

2020/08/19 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، الأربعاء، القبض على تسعة ارهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة (٤) ارهاب، لانتمائهم لتنظيم “ داعش” الإجرامي.وقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أربعة من الإرهابيين عملوا في ما يسمى المعسكرات العامة تحت كنى (ابو هاجر وابو تبارك وابو عثمان وابو […]

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