القانونية النيابية: اتفاق بغداد مع اربيل خضوع لمساومات الاقليم

2020/08/19 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الأربعاء، أن اتفاق الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان خضوع لمساومات الاقليم وهدر لإيرادات نفط الجنوب ومنافذه.وقال العقابي في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، إنه “بعد أيام قليلة على بيان وزارة المالية الذي أكدت فيه تنصل حكومة اقليم كردستان من التزاماتها القانونية بتسليم إيرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية، […]

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