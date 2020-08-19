ذي قار تسجل 217 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/19 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افاد مصدر صحي، اليوم الاربعاء بتسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار .وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان ” نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وأضاف، ان “هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة”، مبينا أنه “بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للاصابات 8783 اصابة منذ […]

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