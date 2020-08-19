الصحة العالمية تحذر العراقيين من ’أزمة كبيرة’ بسبب كورونا

2020/08/19 | 13:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من احتمالية حدوث "أزمة كبيرة" في العراق نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى إمكانية هزيمة الوباء...

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